3.8 % ارتفاعا في استثمارات الصين بالطرق السريعة والممرات المائية

أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الصين في الأصول الثابتة للطرق السريعة والممرات المائية سجلت نموا ثابتا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.



وذكرت وزارة النقل في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة للطرق السريعة والممرات المائية وصل إلى 1.21 تريليون يوان (حوالي 170.98 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة قدرها 3.8 بالمائة على أساس سنوي.



وعلى وجه التحديد، توسعت الاستثمارات في الطرق السريعة بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 1.14 تريليون يوان، في حين سجلت الاستثمارات في الإنشاءات الساحلية أسرع معدل نمو بواقع 4.4 بالمائة، لتصل إلى 29.29 مليار يوان، بحسب الوزارة.



وبلغ معدل النمو المسجل في المناطق الوسطى 11.1 بالمائة على أساس سنوي للأشهر السبعة الأولى، والذي كان أعلى بكثير منه في المناطق الغربية والشرقية بالبلاد.



وستوسع الصين استثماراتها في البنية التحتية خلال عام 2019، لتتضمن 800 مليار يوان لبناء السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان لبناء الطرق ومشاريع الممرات المائية، وفقا لتقرير عمل حكومي.