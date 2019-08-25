روسيا تندد بطلب أمريكي للإفراج عن جاسوس مشتبه به

انتقدت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت مطلب السفارة الأمريكية في روسيا بالإفراج عن الجاسوس المشتبه به بول ويلان بدافع القلق على صحته.



وردت الوزارة الروسية على المطلب الأمريكي على موقع التدوين المصغر (تويتر) "السماح لشخص ما بالعودة إلى دياره، حيث يمكنه تلقي المساعدة الطبية اللازمة: هل يتعلق الأمر ببول ويلان فقط؟ يوجد ملايين السجناء في الولايات المتحدة، بمن فيهم أكثر من 50 مواطنا روسيا، كثير منهم يعانون من مشاكل صحية. دعوهم يرحلون".



في وقت سابق من اليوم، نشرت السفارة الأمريكية تغريدة تحث الجانب الروسي على إطلاق سراح ويلان لتلقي المساعدة الطبية المناسبة، بعد أن اشتكى من حالته الصحية في جلسة استماع جرت يوم الجمعة، حيث قضت محكمة مقاطعة ليفورتوفو الروسية بتمديد فترة احتجازه لمدة شهرين آخرين.



واحتجز ويلان في موسكو من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي للاشتباه في قيامه بالتجسس في 28 ديسمبر عام 2018، على الرغم من أن عائلته قالت إنه سافر إلى موسكو فقط لحضور حفل زفاف أحد الأصدقاء.