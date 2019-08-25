نمور برية تقتل شخصين خلال 4 أيام في نيبال

أعلن مسؤولو الحياة البرية في نيبال عن مقتل رجل يبلغ من العمر 71 في هجوم لنمر بري اليوم الأحد بالقرب من حديقة وطنية جنوب غربي نيبال، في ثاني حادث يسفر عن مقتل إنسان خلال أربعة أيام.



وقال أشوك بهانداري، مراقب بمتنزه بارديا الوطني، إن الرجل كان يطعم الخنازير خارج منزله في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عندما انقض عليه نمر بري.



وذكر بهانداري "يبدو أن النمر كان يحاول الإمساك بالخنزير وجاء الرجل في طريقه".



وكان نمر بري قد قتل امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا كانت تعمل في مزرعتها بالقرب من نفس الحديقة يوم الخميس الماضي.



وقال بهانداري إن مسؤولي الحياة البرية والأمن يتتبعون تحركات النمور في المنطقة، مضيفا "إذا زادت الهجمات، فسوف نمسك بالحيوان ونضعه في مكان مغلق لبضعة أيام".



يشار إلى أن الاحتكاكات بين الحيوانات البرية والبشر شائعة في نيبال، مما يثير المخاوف بشأن سلامة الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محميات الحياة البرية.