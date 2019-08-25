ترامب يعلن توقيع صفقة تجارية كبيرة مع بريطانيا خلال قمة السبع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو "الرجل المناسب" لحل أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستبرم صفقة تجارية "كبيرة جدًا" مع المملكة المتحدة، والتي سيتم عقدها سريعًا في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في بياريتز في فرنسا، وفقا لما نشرته قناة سكاي نيوز الإنجليزية.



يذكر أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أعلن في وقت سابق أنه يعتزم تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل دون اتفاق، وهو الأمر الذي رفضه العديد من نواب البرلمان البريطاني على رأسهم المعارض البريطاني جيرمي كوربين.