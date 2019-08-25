فرنسا: مواقع التواصل ستوقع تعهدا بمكافحة خطاب الكراهية

قالت فرنسا إنها تشعر بالتفاؤل حيال توقيع منصات للتواصل الاجتماعي مقرها الولايات المتحدة، بما يشمل فيسبوك وسناب شات، لتعهد بمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت رغم تأجيل الأمر في اللحظات الأخيرة.



وكانت فرنسا، التي تستضيف قمة مجموعة السبع في بياريتس، تأمل في البداية في إقناع كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقيع على ما يسمى “ميثاق الإنترنت المفتوح والحر والآمن” يوم الجمعة وفقا للبرنامج الرسمي لأعمال القمة.



لكن المراسم لم تتم وقال راديو أوروبا1 إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات حتى لا يوقعوا على هذا التعهد علن،. لكن واشنطن نفت فيما بعد ممارسة مثل تلك الضغوط.