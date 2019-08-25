أزمة بين بريطانيا وواشنطن بسبب حديقة قصر باكنجهام

اشتكت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية من تضرر العشب الموجود في قصر باكنجهام بسبب مروحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقالت اليزابيث في تصريحات لها أمام رئيس الوزراء الأسترالي، "انظر إلى مروجي.. إنها مدمرة".



وأفادت صحيفة (Sunday Times) بأن المروحيات الخاصة بالرئيس الأمريكي ترامب كانت تهبط في حدائق القصر الملكي مرتين كل يوم أثناء الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا في بداية يونيو الماضي، وهو الأمر الذي سبب في تدمير أرض الحدائق وبقاء آثار الطائرات على العشب.



يذكر أن الرئيس الأمريكي توجه في زيارة إلى المملكة المتحدة في يونيو الماضي، وأثارت زيارته احتجاجات جماهيرية واسعة في بريطانيا.