مقتل شخص وإصابة 9 جراء عاصفة مدارية في تايوان

قال مسؤولون محليون في تايوان اليوم الأحد إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل وأصيب تسعة آخرون في العاصفة الاستوائية بايلو أثناء مرورها عبر تايوان.



وأعلن مركز عمليات الطوارئ في البلاد أن سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 18 عامًا، في مدينة تاينان، توفي بعد أن اصطدم بشجرة في وقت متأخر من يوم السبت، مضيفا أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا في حوادث أخرى متعلقة بالطقس.



ووصلت العاصفة بايلو، التي تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، إلى جنوب تايوان يوم السبت قبل أن تتجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للصين.



وقال مكتب الأرصاد الجوية المركزي إن سرعة الرياح في العاصفة بلغت 108 كيلومترات في الساعة عند اقترابها من تايوان.