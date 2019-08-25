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عالم

مؤسس "هواوي" يتعهد بـالسيطرة على العالم رغم الضغوط الأمريكية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:09 ص
هواوي
هواوي
وكالات
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قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “هواوي” الصينية رين زينغفاي، إن مجموعته الرائدة ستتغلب على المصاعب الحالية، وتعهد بأن “تنشئ جيشا يسيطر على العالم” حسب تعبيره.

وقال زينجفاي البالغ 74 عاما، وهو ضابط سابق في الجيش الصيني، في رسالة إلى الموظفين، إن “عليهم أن يبدؤوا مرحلة شبيه بالمعركة حتى يتجاوزوا الأزمة”.

وتواجه الشركة الصينية عقبات جمة بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية، إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة “هواوي” في التجسس لصالح بكين.

وتتجه الحكومة البريطانية إلى حظر الاعتماد على معدات الشركة في إقامة شبكة الجيل الخامس، وخضعت لندن لضغوط شديدة من واشنطن حتى تسلك هذا المنحى.

ويوم الجمعة، أقرت “هواوي” بأن من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى تراجع رقم معاملاتها، بما يقارب 10 مليارات دولار خلال السنة الجارية.
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