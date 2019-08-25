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عالم

8 قتلى و18 جريحا إثر انقلاب حافلة ركاب في بنجلاديش

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح إثر انزلاق حافلة ركاب عن الطريق وسقوطها في قناة في منطقة فريدبور بوسط بنجلاديش يوم السبت، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة.

وصرح أف أم نسيم، الضابط المسؤول بمركز شرطة كوتوال في فريدبور، للصحفيين المحليين، بأن حادث السير المميت وقع على طريق سريع يربط العاصمة البنغلاديشية دكا وبلدة خولنا الجنوبية، على بعد نحو 180 كم جنوب غرب العاصمة.

ولفت إلى أنه خلال إفساحها الطريق لدراجة نارية، انزلقت الحافلة من فوق جسر وانقلبت قبل أن تسقط في قناة عند حوالي الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال إن "حافلة الركاب سقطت في قناة على جانب الطريق، مما أسفر عن مصرع خمسة من ركابها وسائق الدراجة في مكان الحادث، وإصابة 20 آخرين بجروح".

وأشار الضابط إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى في فريدبور حيث توفي اثنان آخران
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