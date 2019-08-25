التحالف العربى: مستمرون فى تدمير الحوثيين المدعومين من إيران

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الإرهابية" الحوثيين" لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



وأضاف "المالكي"، في تصريحات له، إن ستمرار تبني المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.



يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العربي، اليوم الأحد، ان نجح في التصدي واسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيين من صنعاء باليمن في اتجاه خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، جدير بالذكر ان محاولات الحوثيين لاستهداف المملكة العربية السعودية لاتتوقف.