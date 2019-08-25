التحالف العربى يسقط طائرة حوثية استهدفت خميس مشيط بالسعودية

قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد، إنها اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيارة أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت سكاي نيوز.



يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات التحالف العربي المدعومة من كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هجماتهم في اليمن ضد الجماعات المسلحة وتحديدا ضد جماعات الحوثي التي ترفض إتمام اتفاق السويد، القاضي بانسحابهم الكامل من مدينة الحديدة والسماح بدخول قوافل المساعدات الغذائية وقوافل الأدوية.



جدير بالذكر أن الحوثيين يحاولون استهداف المملكة العربية السعودية، حيث أطلقوا في الفترة الأخيرة العديد من الصواريخ في اتجاه مطار أبها فضلا عن الصواريخ التي استهدفت مصفاة الشيبة.