كوريا الشمالية تنجح فى إطلاق صواريخ متعددة جديدة

ذكرت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنها نجحت في اختبار نظام إطلاق صواريخ متعددة "جديد" وضخم، يوم أمس السبت، تحت إشراف الزعيم كيم جونغ-أون.



وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية: "إن خبراء علم الدفاع وعمال صناعة الدفاع حققوا معجزة غير مسبوقة بإنجازهم المتمثل في تطوير أقوى قاذفة صواريخ متعددة وضخمة في العالم اعتمادًا على تقنيات محلية بحتة، وللحدث مغزى كبير في تاريخ تعزيز قدرة الدولة الدفاعية".



يذكر أن الجيش الكوري الجنوبي، أعلن، أمس السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين يعتقد بأنهما صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقي، قائلًا: "إن كليهما حلقا إلى مسافة تبلغ 380 كيلومترًا تقريبًا، وعلى ارتفاع 97 كيلومترًا بسرعة قصوى 6.5 ماخ".



وأوضحت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، أن كيم قاد تجربة إطلاق قاذفة صواريخ متعددة وكبيرة للغاية تم تطويرها حديثًا، يوم أمس السبت، وأن اختبار الإطلاق أثبت أن جميع المواصفات التكتيكية والتكنولوجية للنظام قد وصلت بشكل صحيح إلى المقاييس المحددة سالفًا.