زيادة عدد السياح الإندونيسيين إلى كوريا الجنوبية بـ15%

صرحت وكالة ترويج للسياحة في سيئول اليوم الأحد أن أعداد السياح الوافدين من إندونيسيا إلى كوريا الجنوبية زادت بنسبة 15% في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ذاع صيت البلاد كوجهة سياحية صديقة للمسلمين.



وبلغ عدد زوار البلاد من إندونيسيا في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 112 ألف سائحا، وفقا لمنظمة السياحة الكورية الحكومية. وفي المقابل زار 175 ألف كوريا جنوبيا إندونيسا في نفس الفترة.



وذكرت الوكالة أن كوريا الجنوبية التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا حصلت على سمعتها كواحدة من الجهات المفضلة للسياح المسلمين، بفضل وفرة وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمرافق الصديقة للمسلمين بما في ذلك ما يشمل غرف الصلاة والمطاعم التي تقدم الأطعمة الحلال.



كما تتعاون الحكومة الكورية الجنوبية مع الشركات الإندونيسية لإعداد محتويات فيديو متعددة تقدم أكثر المواقع السياحية البارزة بالبلاد مستعينين بمشاهير من إندونيسيا ومن ضمنهم ناتاشا ريزيكي، وفقا للمنظمة.