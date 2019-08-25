مقتل 5 عراقيين وإصابة 8 آخرين بسقوط قذائف هاون بكركوك

لقي خمسة عراقيين مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح في قصف بقذائف الهاون استهدف ملعبا للكرة الخماسية جنوب كركوك (250 كم) شمال العاصمة بغداد.



وقال العقيد عمار الجبوري، من قيادة شرطة كركوك لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "أربع قذائف هاون أطلقها عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي سقطت أحداها على ملعب للكرة الخماسية في قرية الإمام زين العابدين، التابعة لبلدة داقوق (20 كم) جنوب كركوك في الساعة 11:30 من مساء يوم السبت حسب التوقيت المحلي (20:30 حسب توقيت جرينتش) ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين بينهم شقيقان يبلغان من العمر 13 و10 سنوات".



وأضاف "الجبوري" أن ثمانية أشخاص بينهم عدد من أفراد القوات الأمنية أصيبوا أيضا بجروح مختلفة جراء سقوط القذائف، مبينا أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.