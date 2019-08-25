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عالم

خبير فلبينى: هونج كونج تحتاج لاستعادة النظام بأقرب وقت

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال خبير سياسي فلبيني، إن الفوضى المستمرة، المشحونة بقوى خارجية، قد أضرت بالحياة اليومية لمنطقة هونج كونج، التي تحتاج حكومتها التحرك بعزم لاستعادة النظام العام في أقرب وقت ممكن.

وفي مقابلة مع ((شينخوا)) مؤخرا، قال هنري تشان، الأستاذ الزائر في معهد دراسات التنمية والبحوث المتكاملة، ومقره بالفلبين، إن احتجاجات العنف المستمرة في هونج كونج منذ يونيو، قد أضرت كثيرا بالنظام الاجتماعي.

وقال تشان: "لقد لاحظت بأن المتطرفين يتحركون عبر المدينة ليحاصروا محطات الشرطة ويحرقوها. إنهم يشلّون الحياة في هذه الأحياء من خلال غلق الشوارع الرئيسية".

وأضاف أن المحتجين المثيرين للعنف، قد احتلوا أيضا مطار هونج كونج الدولي، وتسببوا في محاصرة الآلاف من المسافرين الأبرياء، وهو ما أضر كثيرا بسمعة هونج كونج كمحور رئيسي للنقل في شرقي آسيا.

وأشار أيضا إلى أن هناك قوى خارجية لعبت دورا في استمرار الفوضى في هونج كونج.
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