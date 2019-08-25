الجاليات الصينية فى ألمانيا تدين العنف فى هونج كونج

تجمعت الجاليات الصينية المقيمة في مدينة فرانكفورت والمناطق المحيطة بها، في وسط المدينة، للقيام بمسيرة سلمية، تطالب بوقف العنف الناجم عن محتجين متطرفين في هونج كونج، وتعرب عن الأمل بتعزيز السلام والرخاء.



وانضم حوالي 300 صيني يعيشون في ألمانيا لهذه المسيرة التي حدثت في جوته بلاتسا الساحة الشهيرة وسط فرانكفورت، ورفعوا الأعلام الصينية والألمانية، وحملوا لافتات تحمل عبارات مثل "أوقفوا الفوضى في هونغ كونغ"، و"أنا أحب الصين، وأحب هونغ كونغ".



وقال وو هان، وهو صيني يعيش في ألمانيا منذ 50 عامًا، وأحد المشاركين بالمسيرة في فرانكفورت إنه "رغم البعد الجغرافي عن الوطن، ولكن الصينيين في الخارج تبقى قلوبهم دومًا مع الوطن الأم".



وقال تشيونج لي، وهو من سكان هونج كونج، وجاء لألمانيا في السبعينات، إنه يشعر بالألم لرؤية أعمال العنف الأخيرة في مسقط رأسه، وما تسببه من تقويض للنظام الاجتماعي الطبيعي هناك.



وهناك مواطن ألماني يدعى هارتليب، كان قريبًا من المسيرة، أعرب عن رأيه قائلًا بأنه ينبغي على الإعلام الغربي أن يبقى هادئًا تجاه الوضع في هونج كونج؛ لأن أوروبا، وخاصة الولايات المتحدة، هي في الحقيقة، من يقف وراء هذا الوضع.