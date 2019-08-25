رئيس كوريا الجنوبية يزور ميانمار لتعزيز التعاون المشترك

يقوم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بزيارة دولة إلى ميانمار قريبا بدعوة من نظيره الميانماري يو وين مينت، حسبما ذكرت الحكومة الميانمارية في إعلان لوسائل الإعلام اليوم (الأحد).



وتبذل ميانمار وكوريا الجنوبية جهودا لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري وتقومان بالتنسيق لإنشاء منطقة صناعية للشركات الكورية التي تستثمر في ميانمار.



ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات كوريا الجنوبية في ميانمار 3.69 مليار دولار أمريكي في 175 مشروعا حتى نهاية يونيو عام 2019 منذ بدأت ميانمار بالانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية في أواخر عام 1988، لتحتل بذلك المركز السادس في مجموعة المستثمرين الأجانب في ميانمار.



ووصلت التجارة الثنائية بين ميانمار وكوريا الجنوبية إلى 713.5 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 20182019 وذلك حتى نهاية يونيو من أكتوبر 2018، حيث بلغت حصة الصادرات فيها 380.08 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت الواردات 333.42 مليون دولار أمريكي.