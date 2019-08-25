كوريا الجنوبية تطلق مناورات دفاعية بعد إنهاء اتفاقية مع اليابان

أطلق الجيش الكوري الجنوبي اليوم (الأحد) مناورات دفاعية بحرية تستمر يومين في البحر الشرقي، بعد 3 أيام فقط من إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، مع اليابان.



وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إنها ستبدأ "تدريبات دفاع بمناطقها" في البحر الشرقي، يومي الأحد والإثنين.



وستشارك بهذه التدريبات سفن حربية من البحرية وخفر السواحل، وطائرات مقاتلة تابعة للبحرية والقوة الجوية، وأفراد من قوات الجيش والبحرية.



وعلى ضوء معناها ونطاقها، تمت تسمية المناورات بـ"تدريبات دفاعية لمنطقة البحر الشرقي"، بدلا من تدريبات دوكدو الدفاعية، وفقا لبيان البحرية الكورية الجنوبية.



لقد تأخرت تدريبات هذا العام وسط خلاف تجاري متفاقم بين كوريا الجنوبية واليابان، وتصاعد الجدل بينهما حول قضايا تاريخية.