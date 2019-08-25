شرطة هونج كونج تعتقل 29 شخصًا بعد اشتباكات حادة

قالت شرطة هونج كونج اليوم الأحد، إنها اعتقلت 29 شخصا إثر اشتباكات أطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة المحلية هناك.



وألقى ناشطون قنابل بنزين (مولوتوف) وحجارة نحو قوات الشرطة في منطقة كوان تونغ الصناعية المكتظة بالسكان الواقعة شرق شبه جزيرة كولون بهونج كونج. وأغلقت السلطات 4 محطات لمترو الأنفاق بسبب الاحتجاجات.



واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن ألقى بعضهم القنابل الحارقة وأتلف آخرون أعمدة الإضاءة "الذكية" المزودة بكاميرات مراقبة. وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام سقالات من الخيزران.



وبدت حركة النقل إلى مطار المدينة الدولي طبيعية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على الرغم من خطط المحتجين لتعطيلها.