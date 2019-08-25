الاحتلال يعتقل شابًا ويفتش منازل فى بيت لحم

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابًا من مدينة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت معتز عطية تعامرة، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه في منطقة وادي شاهين وسط المدينة.



كما داهمت تلك القوات منازل أشقاء الشهيد عاطف عبيات، وفتشتها، والتي تعود لكلا من: مازن، ونضال، ونبيل عبيات، واستولوا على مركبة أحدهم.



يتزامن هذا مع ما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن مضادات الدفاع الجوي في الجيش السوري، تصدت، فجر اليوم الاحد، لأهداف معادية في سماء دمشق، كما أشارت الوكالة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها وبالتالي لم تقع خسائر بعد.