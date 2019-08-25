الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الولايات المتحدة تؤكد ضرورة وصول المساعدات للنازحين من الروهينجا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكدت الولايات المتحدة ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى النازحين من الروهينجا من بلدهم ميانمار إلى بنجلاديش بعد أن تعرضوا منذ عامين لهجمات وحشية من جانب جيش ميانمار أدت لنزوح نحو 740 ألف شخص خارج بلادهم.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إلى أن تلك الهجمات - بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات ميانمار المستمرة منذ سبعين سنة ضد شعب تلك الدولة - تستلزم كذلك ضرورة المشاركة في حوار سياسي لتحقيق السلام والعودة الطوعية لهؤلاء النازحين.

ونبهت المتحدثة إلى ضرورة مساهمة جميع الدول في تقديم الدعم والاستجابة الإنسانية بعد أن أصبح أكثر من مليون شخص من اللاجئين جراء تلك الهجمات والانتهاكات.
وشددت على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة من أجل بناء دولة ديمقراطية في ميانمار، ودعم جهود السلام المبذولة وتيسير الظروف للعودة الطوعية للاجئين.

ولفتت إلى أن شهر أغسطس الجاري يصادف مرور عامين على إصدار تقرير وتوصيات لجنة كوفي عنان الاستشارية بشأن ولاية راخين في ميانمار، التي تعرضت لتلك الهجمات إلى جانب ولايات أخرى، مؤكدة ضرورة تنفيذ حكومة ميانمار توصيات تلك اللجنة بشأن عودة اللاجئين، معربة عن تقديرها لحكومة بنجلاديش لاستضافة اللاجئين، لكنها شددت على ضرورة عودتهم إلى بلادهم الأصلية أو إلى أماكن أخرى يختارونها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

قصة غضب محمد رمضان فى حفله بالساحل الشمالى

منذ حوالي 15 ساعة

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

منذ حوالي 15 ساعة

رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد وتامر أمين

منذ حوالي 21 ساعة

اكتشاف مثير على كويكب يحمل أسرارًا عن الأرض

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

الأكثر قراءة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

قبول استقالة عامر حسين وثروت سويلم من اتحاد الكرة

أيام زمان

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

الصحة

إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟

استشاري نساء وتوليد يوضح أسباب الإجهاض

دراسة: الزهور تعمل على تخفيف الإجهاد

لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

الرئيس نيوز

الجيش السوري: التصدي لهجوم شنته المقاتلات الإسرائيلية قرب دمشق

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين 5 عمداء في 3 جامعات

مجاهد: "الصحة العالمية" ستنشر تجربة مصر لعلاج "فيروس سي" في كل دول العالم

الرقابة الإدارية: لا "نستأذن" أي جهة عند ضبط قضايا الفساد

منوعات

علماء بجامعة كوينز: الفايكنج أنقذوا الحضارة في إيرلندا

4 عقاقير تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأرض ليست الكوكب الأمثل للحياة

بالخطوات.. كيف تتحول إلى "آلة كشف كذب" متحركة؟

كشكول

"شيماء علي": جعل "الثاني الثانوي" سنة نقل قرار مطمئن.. وهناك تخوف من طريقة الاسئلة

"الشريف": وزير التعليم استجاب لرغبة أولياء الأمور وهناك تخوف من آليات التقييم

طالب يؤدى الامتحان بدلاً من زميله فى قنا

ختام فعاليات منحة 5 الأف أزهرى بـ"دراسات" كفر الشيخ

إسلام سياسي

مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" الإرهابية في النيجر

حمزة زوبع يُشكل جبهة لـ"طرد" نائب المرشد من جماعته الإرهابية

تفكيك عبوتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال غرب كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا


زيت وسكر

كيق تؤثر جودة الهواء على فقدان الرؤية؟

الحكومة تتابع تنفيذ المشروعات الجديدة بمدينة العلمين الجديدة

تطورات جديدة بشأن الأوكازيون الصيفي.. التفاصيل!

“صحة الدقهلية” تتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

مقالات الرأي
ماجد حبته
قمة مجموعة السبع
د. منى حلمى
الديانات الموروثة ليست سببًا للشعور بالتفوق والأفضلية
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

ثقافة للنشر تطرح رواية للناشئة بعنوان "النحلة والغول"

خريطة عروض اليوم للمهرجان القومى للمسرح

اليوم.. ندوة "الدعم النفسى وتطوير الشخصية" بمكتبة المستقبل

ياسين التهامى يحيى الليلة الثامنة لمهرجان الموسيقى بالقلعة

صفحتنا ع الفيس بوك