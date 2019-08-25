"التعليم العالى" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن حاجتها لشغل وظائف مدير عام المشروعات البيئية ومدير عام الموازنة والحسابات بجامعة المنصورة، بشرط ​أن يكون قد مضى على المتقدم عامان على الأقل فى الوظيفة الأدنى، والحصول على مؤهل عالي مناسب.

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ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 25/ 09/ 2019، حيث تسلم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا بمقر الإدارة العامة للجامعة على العنوان التالي: المنصورة: شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة، مرفقا المستندات الآتية:



على الراغبين في شغل الوظائف المشار إليها بعالية التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق بالطلب أصل و(7) نسخ من المرفقات الآتية:



ـ بيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به (تاريخ الميلاد ـ التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية ـ تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة ـ الجزاءات ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية ونوعها ومكانها ـ خطابات الشكر والتقدير ـ أي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها).

ـ عدد (8) صور شخصية حديثة (4 × 6).

ـ بيانات القدرات العلمية (الدرجة العلمية ـ إجادة اللغة الأجنبية ـ التعامل مع الحاسب الآلي ــ الاشتراك فى المؤتمرات ـ إعداد بحوث البحوث والمذكرات الفنية) مدعمًا ذلك بالمستندات المؤيدة لذلك.

- التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – إنجازاته التى حققها أثناء حياته الوظيفية - سابقة الأعمال فى مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

- المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقًا للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

- السمات الشخصية (مهارات القيادة واتخاذ القرارات والإبداع – حل المشكلات وإدارة الأزمات – مهارات).