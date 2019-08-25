التعليم تكشف عن خطة لتطوير "الثانوية"

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملاحظات تم بثها على الصفحة الرسمية للوزارة، عن أن خطة تطوير الوزارة للمرحلة الثانوية يتمحور في عدة نقاط منها: تغير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، بالاضافة إلى التصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة.



وأضافت الوزارة، أن جوهر التطوير سيكون في توفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة.



وقالت فى ختام ملاحظاتها:"أما التابلت والشبكات والبرمجيات هي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير"، مشيرة إلى أنها لم تختزل التطوير في جهاز التابلت كما يعتقد البعض.



وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس خلال مؤتمر صحفي عن أن الصف الثاني الثانوي سيكون نقل وليس تراكمي وأنه سيتم توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي الجدد.