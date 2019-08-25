الإحصاء: شباب العشرينات الأعلى طلاقا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين الشباب في سن العشرينات، للذكور والإناث علي حد سواء، بينما تقل تلك لأدني مستوياتها بين المتزوجين فوق سن الخامسة والستين.



ويشير تقرير الإحصاء إلى أن أكثر من 50% من حالات الطلاق وقعت بين الشباب في الفئة العمرية بين 20-35، حيث بلغت تلك النسبة بين الذكور 54.5% مقابل 41.3% من إجمالي إشهادات الطلاق.



كما بلغت نسبة حالات الطلاق بين الذكور في الفئة العمرية بين 35-50 حوالي 32.2%، مقابل 38.6 % بين الإناث المطلقات.



بينما انخفضت النسبة بشكل كبير في الفئة العمرية الأكبر من 65 سنة لتسجل 3.9% من جملة حالات الطلاق بين الإناث، و0.6% من جملة حالات الطلاق بين الذكور، كما انخفضت النسبة بين الشباب أقل من 18-20 سنة لتصل 4.6% للذكور و0.3% للإناث.

