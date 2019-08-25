"تدفع ثمن غلطة أبيها".. ماذا قال مغردو تويتر عن فيديو لينا الفيشاوى؟

حالة من الجدل أثارها فيديو قامت ببثه لينا أحمد الفيشاوي، حيث تحدثت لينا الفيشاوي في الفيديو باللغة الإنجليزية، موضحة أنها لم تر والدها منذ فترة طويلة، وتتذكر أن هناك مشاكل كثيرة بسبب الأموال والمصاريف، مضيفة أنها ذهبت للدراسة في بريطانيا مع والدتها في المدرسة التي اختارها والدها ثم امتنع عن دفع مصاريف دراستها بعد شهرين.



وعلق مغردو تويتر على هذا الأمر، حيث قال عبد الحميد أحمد أحد رواد تويتر أن بنت أحمد الفيشاوي تدفع ثمن غلطة أبيها وأمها قائًلا: "أتمنى تخرج من الدوامة النفسية دى على خير".



بينما قال محمد أنور:" أنا لما اتفرجت على الفيديو حقيقي اتصدمت كنت فاكر أن الفقراء بس هما اللى بيعملوا كدة.. مكنتش متخيل إن ممكن يكون فى واحد مستريح ومبسوط ماديًا يخلى بنته تلجأ لعمل فيديو زى دا".



بينما قال أحمد جمال:" أتمنى إن أبوها يفوق ويهتم بيها.. وللأسف هى فعلًا شبهه جدًا وواخدة نبرة صوته".