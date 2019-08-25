عبدالقوى: إصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية خلال 6 أشهر

أكد طلعت عبد القوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن من المقرر إصدار لائحة قانون الجمعيات الأهلية خلال 6 أشهر، بعد موافقة الرئيس السيسي على القانون خلال الأسبوع الماضي وصدوره بتاريخ 19 أغسطس 2019.



وتوقع عبد القوي فى تصريحات للدستور، أن تشكل وزيرة التضامن لجنة لإعداد لائحة القانون خلال أسبوع، حتى تبدأ الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توفيق أوضاعها طبقا لمواد القانون، موضحًا أن القانون الجديد تم التوافق عليه بنسبة كبيرة مقارنة بالقانون السابق، حيث جاء ليلبي متطلبات المجتمع المدني.



وأشار إلى أن، القانون يفتح الباب أمام مشاركة الجمعيات فى بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلًا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.