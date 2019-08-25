اليوم.. بدء سداد مقدمات حجز وحدات مشروع "جنة" بملوى الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وهئية المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، بدء سداد مقدمات الحجز لوحدات الطرح الأول بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوي الجديدة.



وأضافت وزارة الإسكان أن مقدمة الحجز 50 ألف جنيه للوحدة السكنية، مشيرة إلى أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني "w.hdb-reservation.com"، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى "online".

وأوضحت وزارة الإسكان، أن



وذكرت، أن مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة ملوي الجديدة، يعد باكورة مشروعات المدينة، حيث يضم الطرح 512 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2020 المقبل.