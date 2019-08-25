الإحصاء: مصر تدخل عالم تصدير السيارات بـ170 مليون دولار

بدأت مصر في اختراق الأسواق العالمية بتصدير سيارات وأجزاءها بقيمة تخطت الـ170 مليون دولار خلال 5 أشهر فقط، وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية.



وذكرت الإحصاءات، أن صادرات مصر من سيارات نقل البضائع بلغت 46 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019، بينما كانت الصادرات من سيارات الركوب "صفرية".



ويضيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من قطع غيار وأجزاء لوسائل النقل قدرت بحوالي 107 ملايين دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، منها 21 مليون دولار خلال شهر مايو 2019.



وفي المقابل، استوردت مصر سيارات ركوب بقيمة 932 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2019، وسيارات أخرى بقيمة 432 مليون دولار، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل بقيمة 848 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.