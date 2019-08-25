صاحب الفيديوهات المفبركة لـ "رضوى الشربينى": لم أتوقع انتشارها بهذا الشكل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة للإعلامية رضوى الشربينى عبر صفحات السوشيال ميديا، وهى تتحدث فى برنامجها مع شخص يدعى "أحمد جاميكا"، وظن رواد المواقع أن الفيديوهات حقيقية.





تواصلت "الدستور" مع أحمد جاميكا وهو شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، حيث قال إن هذه الفيديوهات مفبركة وأنه قد قام بعملها بغرض الضحك وقام بنشرها على صفحته الرسمية على فيس بوك ولكنه لم يتوقع انتشارها بهذا الشكل.





وأضاف لـ"الدستور" أنه تفاجأ بردود الأفعال على السوشيال ميديا قائًلا: "أنا غرضي أضحك الناس ومن زمان بعمل فيديوهات وكانوا أصحابي بيطالبوا مني أعمل فيديوهات.. وأنا قاصد طريقة الكلام دى فى الفيديو".





وأشار إلى أنه كان يرغب أن يشغل السوشيال ميديا بشيء جديد بعيدًا عن فيديوهات أحمد وزينب التى أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه يهوى التمثيل كثيرًا ويريد أن يتم اكتشافه فى هذا الأمر.