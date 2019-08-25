الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

أسعار الجرانيت اليوم.. "غزال أصفر" بـ225 جنيهًا للمتر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:04 ص
جرانيت- أرشيفية
جرانيت- أرشيفية
كتب - سيد ابراهيم
طباعة
شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الجاري، ورصدت "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، اليوم الأحد، ارتفاعًا في سعر المتر الطولي ما بين 25 و60 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر ما بين 225 و350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر ما بين 250 و360 جنيهًا، وبلغ سعر متر الجرانيت رويال ما بين 270 و370 جنيهًا، ووصل سعر الجرانيت فرسان ما بين 270 و380 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

اكتشاف مثير على كويكب يحمل أسرارًا عن الأرض

منذ حوالي 13 ساعة

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

منذ حوالي 16 ساعة

ريم مصطفي تشعل إنستجرام بـ "بطن مكشوف وهوت شورت" (شاهد)

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد وتامر أمين

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

الأكثر قراءة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

قبول استقالة عامر حسين وثروت سويلم من اتحاد الكرة

أيام زمان

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

تعرف على حيلة الفنان أنور وجدي للجهر بالإفطار في نهار رمضان

الصحة

إلى ماذا تشير المرارة في الفم؟

استشاري نساء وتوليد يوضح أسباب الإجهاض

دراسة: الزهور تعمل على تخفيف الإجهاد

لهذه الأسباب.. "الصلع" من علامات الوسامة

الرئيس نيوز

الجيش السوري: التصدي لهجوم شنته المقاتلات الإسرائيلية قرب دمشق

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين 5 عمداء في 3 جامعات

مجاهد: "الصحة العالمية" ستنشر تجربة مصر لعلاج "فيروس سي" في كل دول العالم

الرقابة الإدارية: لا "نستأذن" أي جهة عند ضبط قضايا الفساد

منوعات

علماء بجامعة كوينز: الفايكنج أنقذوا الحضارة في إيرلندا

4 عقاقير تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأرض ليست الكوكب الأمثل للحياة

بالخطوات.. كيف تتحول إلى "آلة كشف كذب" متحركة؟

كشكول

"شيماء علي": جعل "الثاني الثانوي" سنة نقل قرار مطمئن.. وهناك تخوف من طريقة الاسئلة

"الشريف": وزير التعليم استجاب لرغبة أولياء الأمور وهناك تخوف من آليات التقييم

طالب يؤدى الامتحان بدلاً من زميله فى قنا

ختام فعاليات منحة 5 الأف أزهرى بـ"دراسات" كفر الشيخ

إسلام سياسي

مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" الإرهابية في النيجر

حمزة زوبع يُشكل جبهة لـ"طرد" نائب المرشد من جماعته الإرهابية

تفكيك عبوتين والعثور على مخبأ أسلحة لـ"داعش" شمال غرب كركوك

الشيشان تفتتح أضخم مسجد باسم"النبى محمد" فى أوروبا


زيت وسكر

كيق تؤثر جودة الهواء على فقدان الرؤية؟

الحكومة تتابع تنفيذ المشروعات الجديدة بمدينة العلمين الجديدة

تطورات جديدة بشأن الأوكازيون الصيفي.. التفاصيل!

“صحة الدقهلية” تتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

مقالات الرأي
ماجد حبته
قمة مجموعة السبع
د. منى حلمى
الديانات الموروثة ليست سببًا للشعور بالتفوق والأفضلية
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

ثقافة للنشر تطرح رواية للناشئة بعنوان "النحلة والغول"

خريطة عروض اليوم للمهرجان القومى للمسرح

اليوم.. ندوة "الدعم النفسى وتطوير الشخصية" بمكتبة المستقبل

ياسين التهامى يحيى الليلة الثامنة لمهرجان الموسيقى بالقلعة

صفحتنا ع الفيس بوك