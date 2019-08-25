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اقتصاد

أسعار الرخام اليوم.. "الجلالة" بـ135 جنيهًا للمتر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:03 ص
رخام- أرشيفية
رخام- أرشيفية
كتب - سيد إبراهيم
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شهدت أسعار الرخام ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأحد، لعدة أسباب، أهمها "النقل والنولون"، من خلال ارتفاع أسعار المواد البترولية.

ورصدت "الدستور"، خلال جولة ميدانية، لمصانع الرخام بشق الثعبان، حيث تراوح سعر المتر الطولي بين 45 و65 جنيهًا؛ حسب عبد الحميد حسان، صاحب ورشة رخام.

وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح ما بين 145 و200 جنيه، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة ما بين 135 و190 جنيهًا، ومتر الجلالة روز بين 120 و170 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 210 و280 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة في مصر تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.
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