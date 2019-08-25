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اقتصاد

أسعار النفط اليوم الأحد.. "برنت" بـ59.34 دولار للبرميل

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:59 ص
نفط- أرشيفية
نفط- أرشيفية
سيد ابراهيم
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تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 3%.

وأعلنت الصين استهداف سلع من واشنطن بقيمة 75 مليار دولار من بينها النفط الخام بداية من الشهر المقبل.

وبعد قرار الصين، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشركات بوقف الإنتاج في الصين ونقل أعمالها خارج بكين والعودة إلى الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بمقدار 16 منصة خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.9 % إلى 59.34 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.1% مُسجلًا 54.17 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعًا خلال الجلسة عند 53.24 دولار للبرميل.
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