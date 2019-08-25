ثقافة للنشر تطرح رواية للناشئة بعنوان "النحلة والغول"

عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ صدرت مؤخرا٬ رواية للناشئة بعنوان "النحلة والغول" من تأليف غسان شبارو.



وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: "ثمة غول عملاق في الفضاء السيبراني يُدحرج أمامه كرة تدعى مواقع التواصل الاجتماعي. وقد علق في شباكها، حسب أحدث الإحصاءات، ثلاث مليارات ونصف مليار متابع يمضون على متنها أكثر من ساعتين يوميا. من الذي أطلق هذا الغول، وفي أي اتجاه يدحرج الكرة؟ وإلى أين يأخذ أسراه؟".



في هذه الرواية والتي تقع في 103 صفحات من القطع الوسط٬ وينصح بها للناشئة ما بين أعمار 13 و18 سنة. وبحسب الناشر: ترافقون الكاتب في رحلة يكتنفها الغموض وتحيط بها الأسرار لاستكشاف جزء من المجتمع السيبراني قد تجيب على اسئلتكم المبهمة.