أبرزها "أبناؤنا فى الخارج".. 3 قضايا هامة يحسمها وزير التعليم

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قضية الصف الثاني الثانوي، وأعلن أنها ستكون عام نقل وليس تراكمي، وتعتبر هذه القضية كانت من بين قضايا كثيرة تشغل أولياء الأمور.



وقد أعلن الدكتور طارق شوقي أن القضايا الأخرى سيتم حسمها خلال الأيام المقبلة، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز القضايا.



"أبناؤنا فى الخارج".

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن الطلاب أبناؤنا فى الخارج لهم قضايا كثيرة شائكة مؤكدًا فى تصريحات له أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفى خاص بهم موجهًا رسالة لهم:" فاكرينكم اطمئنوا".



"توزيع التابلت"

قال وزير التربية والتعليم إن توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي سيكون مع العام الدراسي الجديد وليس شرطًا أن يتم توزيعه فى أول يوم دراسي، مشيرًا إلى أنه توجد جهات معنية بجانب الوزارة تعمل على توفير التابلت وليس الوزارة وحدها، مطمئنًا الطلاب أنهم سوف يستلمون التابلت.



"أزمة التعريب"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء وافق على تعريب امتحانات اللغات، ولكن هذا سيكون العام الأخير في حرية اختيار اللغة.