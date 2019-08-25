اليوم.. ندوة "الدعم النفسى وتطوير الشخصية" بمكتبة المستقبل

تعقد بمكتبة المستقبل العامة بمقرها الكائن بجسر السويس٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان "الدعم النفسي للفتيات والسيدات وتطوير الشخصية" وتحاضر فيها إيرينى تادرس.



الندوة هي ندوة تعريفية عن الدعم النفسي وتطوير الشخصية٬ وتشما محاور: كن قائد حياتك٬ عن كيف تتولى الزمام وتقود نفسك وتصبح القائد لحياتك.

دوائر السيطرة وتختص بفهم الفارق بين ما يمكنني تغيره وما لايمكنني تغييره لاستثمار مجهودي فيما يستحق.



كيف أصل للحياة الهادفة. الحياة الهادفة تختلف باختلاف كل مننا ففيها كل شخص يشعر بالرضا عن نفسه وعن وجهته.



الصورة الذاتية "Self image" كيف تكونت نظرتنا لأنفسنا وبالتالي تشكلت ردود أفعالها، ما يحتويه عقلك وكيف تعمل أفكارك٬ وفيها آلية تحويل الفكرة السلبية إلي إيجابية.



تحديد نقاط قوتي ونقاط ضعفي لتحديد هدف واقعي في إتجاه نجاحي. استراتيجية تحقيق الأهداف، كيف أحقق أهدافي ولا أيأس في منتصف الطريق.

