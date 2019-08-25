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الثقافة

ياسين التهامى يحيى الليلة الثامنة لمهرجان الموسيقى بالقلعة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:12 ص
ياسين التهامى
ياسين التهامى
نضال ممدوح
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تتوالى فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ حيث يقدم الشيخ ياسين التهامى فى الثامنة مساء اليوم الأحد، مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية. ومنها: هو الحب٬ قلوب العاشقين٬ أسلمت نفسي٬ كل شيئ يفنى٬ تحت الليل٬ على عرش قلبي٬ غريب عن الأوطان٬ يا عالم الأسرار٬ والله ما طلعت شمس٬ يا سامع دعاء المظلوم٬ قلبي يحدثني٬ تملك بأذيال المحبة وغيرها.

وفى العاشرة مساء يقدم النجم "هشام عباس" نخبة من أعماله التى مثلت مراحله الفنية، ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منها: يا أنا يا إما مفيش، لمتنا، قولوله، حبيتها، حلال عليك، عينى، عينيها السود، زمان، نارى نارين، فينه وغيرها.
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