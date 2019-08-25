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فن

بالصور.. أحمد جمال يُشعل حفل مهرجان القلعة للموسيقى

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:30 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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أشعل المطرب أحمد جمال أجواء حفله ليلة أمس، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وسط حضور عدد كبير من الجماهير بمختلف الأعمار بمسرح المحكى، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وفى الختام تفاعل الشباب مع أعمال المطرب أحمد جمال التى خاطبت وجدانهم وكان منها: اضحكى، ليلة، على المزيكا، توكلنا على الله، النسيان، نشيد العاشقين، هوي يا هوي، حالة نادرة، تحيا مصر، إلى جانب مالى بالأحزان لـ وردة، حلوين من يومنا لـ سيد مكاوى، أى والله لـ محمد فوزى.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد كرمت خلال حفل افتتاح الدورة ٢٨ لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء المطرب محمد الحلو، بجانب ٩ شخصيات أخرى، ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم المطرب علي الحجار، والمطربة نادية مصطفى وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، وعبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، ومحمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.
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