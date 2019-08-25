بالصور.. سداسى "شرارة" يشعل حماس جمهور مهرجان القلعة

واصلت الثقافة المصرية عزف سيمفونية الإبداع من خلال الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.



فمع الاهتمام والشغف الجماهيرى بالحدث البراق انطلقت فعاليات الليلة السابعة، وبدأت بفرقة "تشيان جو للفنون الشعبية الصينية" التى لفتت الأنظار بعرض فلكلورى تضمن عددا من الفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية التى تحمل الطابع المميز لشرق آسيا.



بعده أبحر سداسى شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة فى مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة المفعمة بالروح المصرية كان منها موسيقى توحة، ليالى القاهرة، ليالى الاسكندرية، رقصة إسكندرانى، ليالى المنصور إلى جانب لحن ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدى.



وفى الختام تفاعل الشباب مع أعمال المطرب أحمد جمال التى خاطبت وجدانهم وكان منها "اضحكى، ليلة، على المزيكا، توكلنا على الله، النسيان، نشيد العاشقين، هوي يا هوي، حالة نادرة. تحيا مصر إلى جانب مالى بالأحزان لــ وردة، حلوين من يومنا لــ سيد مكاوى، أى والله لــ محمد فوزى.