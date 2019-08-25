الثقافة تواصل عزف سيمفونية الإبداع فى قلعة صلاح الدين

واصلت الثقافة المصرية عزف سيمفونية الإبداع من خلال الدورة ٢٨ من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



فمع الاهتمام والشغف الجماهيرى بالحدث البراق انطلقت فعاليات الليلة السابعة وبدات بفرقة تشيان جو للفنون الشعبية الصينية التى لفتت الأنظار بعرض فلكلورى، تضمن عددا من الفنون الموسيقية الغنائية والاستعراضية التى تحمل الطابع المميز لشرق آسيا.



بعده أبحر سداسى شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة فى مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة المفعمة بالروح المصرية كان منها موسيقى توحة، ليالى القاهرة، ليالى الإسكندرية، رقصة اسكندرانى، ليالى المنصور، إلى جانب لحن ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدى.