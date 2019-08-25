بالصور.. ضبط مليون قرص دوائى منتهى الصلاحية فى حلوان

حصلت "الدستور" علي الصور الخاصة بضبط أكثر من مليون قرص دوائي منتهي الصلاحية داخل مخزنين في حلوان.



كانت البداية من تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط مليون و200 ألف قرص دوائي منتهي الصلاحية، قبل توزيعها على الصيدليات.



ووردت معلومات لضباط شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري رئيس المباحث تفيد بحيازة كلًا من: "أحمد. ر. ح"، 32 سنة محاسب، وشقيقه، "إسلام"، 23 سنة طالب، و"محمد. ر"، 30 سنة موظف، و"محمد. ص"، 36 سنة مهندس ميكانيكا، و"محمد. س. أ" 32 سنة مندوب بشركة اتصالات، و"محمد. س"، 37 سنة عامل، كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية داخل مخزنين ملك المتهم الأول بأحد العقارات في عرب غنيم بدائرة القسم، بقصد إعادة بيعها للصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات، قام النقباء أحمد فتحي وأحمد الدالي معاوني مباحث القسم باستهداف المخزنين بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أسفرت عن ضبطهم، وعثر داخلهما على مليون و200 ألف قرص من الأدوية مختلفة الأنواع، وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة، كما عثر على 5 أكلاشيهات بأسماء صيدليات مختلفة "مقلدة"، و6 هواتف محمولة مختلفة الأنواع، تحوى محادثات بين المتهمين وأصحاب الصيدليات ومندوبين شركات الأدوية.



بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتجميعهم الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، والتلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية، وإعادة تعبئتها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، باستخدام الأكلاشيهات المضبوطة بحوزتهم.



وبعرض الأمر علي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.