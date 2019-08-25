شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل الاعتداء على معلمة ببورسعيد

كشف أحد المعلمين وشاهد عيان على واقعة الاعتداء على المعلمة "سها علي" ببورسعيد والتى تم الاعتداء عليها أثناء المراقبة بامتحانات الدور الثاني فى إحدى مدارس الإسماعيلية، تفاصيل الواقعة.



وقال المعلم الذي رفض ذكر اسمه لـ"الدستور" إن المعلمة منتدبة للمراقبة من محافظة بورسعيد الى لجنة فى محافظة الإسماعيلية، مؤكدا أنها أثناء مراقبتها أصرت إحدى الطالبات على حمل الهاتف المحمول وحدث شد وجذب بينها وبين المعلمة.



وأضاف المعلم أن الضابط الذي يقف على أبواب المدرسة والمسئول عن اللجنة تدخل فى الأمر، وقال للمعلمة: "مشي أمورك والدتها واقفة تحت"، مؤكدًا أن المعلمة اعترضت على كلامه وحدث شد وجذب بين المعلمة والضابط، وقام الأخير بتحريض ولية الأمر على أن تقوم بتحرير محضر ضد المعلمة، وأنها كانت تريد سرقة ابنتها.



وتابع شاهد العيان أن الضابط جاء بالبوكس وقام بوضع الكلبشات فى يد المعلمة، فلم تستحمل هذا الأمر وأصيبت بجلطة.



وأشار شاهد العيان إلى أن على الالفى نقيب المعلمين فى بورسعيد زار المعلمة، وأكد أنه سوف يتواصل مع وزارة الداخلية للتحقيق فى الواقعة.