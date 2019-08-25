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حوادث

المتهم بسرقة كافية النزهة يدلى باعترافاته أمام النيابة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:37 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام التمساح
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ادلي المتهم بسرقة إيراد «كافية» بالنزهة باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة، في البلاغ المقدم بسرقة مبلغ مالي 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بكافية في شيرتون.

قال المتهم أمام النيابة إنه، يعمل منذ فترة بالكافية وكان على علم بمكان المفاتيح الخاصة بالخزنة ونظرًا لمروره بضائقة مالية قرر سرقة المفاتيح لاستخراج نسخة منهم والتمكن من سرقة الخزنة دون أن يشعر أحد.

وتابع المتهم أنه قام يوم الواقعة بفتح الخزنة بالمفاتيح المقلدة وسرق الإيراد، مشيرا إلى أنه في اليوم الثاني ذهب للعمل حتي لا يُشعر أحد انه المتهم، لكن عقب ذلك تمكنت الشرطة من القبض عليه.

البداية عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة بتلقي بلاغًا من "محمد ر"، 36 سنة، مدير مالي بكافيه كائن بشيراتون باكتشافه سرقة 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافية محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج ع"، 24 سنة، عامل بالكافية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بسرقة المضبوطات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المدير المالي واصطناع نسخة من مفاتيح الخزينة واستولى على المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 40 ألف جنيه، واقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
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