مكتبة القاهرة تنظم ندوة عن دور الإعلام فى محاربة الإرهاب (صور)

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى الثقافية بالزمالك، ندوة ثقافية بعنوان "دور الإعلام في محاربة الإرهاب"، يأتي ذلك في إطار الحملة التي تتبناها المكتبة منذ سنوات لمحاربة الإرهاب والشائعات والفكر المتطرف، وتأكيدًا على دور العمل الثقافي والقوى الناعمة في بناء الشخصية الوطنية ودعم السلم المجتمعي.



وتحدث خلال الندوة كل من مروة حافظ٬ والدكتور طه الشريف٬ وحسام مصطفى، عن الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في محاربة الفكر المتطرف والشائعات.



كما أكد ياسر عثمان، مدير المكتبة٬ خلال إدارته للندوة، على أن المكتبة تتبنى مجموعة من البرامج الثقافية المختلفة تهدف في مجملها إلى تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، ومكافحة الفكر المتطرف والشائعات، وتساهم في بناء الشخصية الوطنية وتنمية قيم الانتماء والوحدة، والاعتزاز بالموروث الثقافي والحضاري المصري.