الليلة.. فرقة سماع تحيى حفل "وطن بلا حدود" بقبة الغورى

يستقبل مركز إبداع قبة الغورى بشارع الحسين، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفل فرقة رسالة سلام٬ تحت عنوان "وطن بلا حدود"، والذي يقام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.



ويتضمن برنامج الحفل عدد من الفرق التراثية منها سماع للإنشاد الصوفى، التراتيل والألحان القبطية، أكابيلا للترانيم الكنائسية، أندونسيا للإنشاد ومجموعة متميزة من الأصوات من أقاليم مصر، والحفل رؤية فنية وإخراج للفنان انتصار عبدالفتاح.



يذكر أن فرقة "سماع" للموسيقى الروحية تقدم كل ما يؤكد على خصوصية الشخصية المصرية وفنونها ومذاقها الجميل٬ والتي من خلالها كون "انتصار عبدالفتاح" الأرشيف الخاص به٬ والذي جمع مواده من: موالد السيدة زينب والأسواق المصرية٬ مثل سوق الناصرية وسوق السد، وقام أيضا بدراسات عن نداءات الباعة والأراجوز وخيال الظل ورصد كل هذه الصور الشعبية٬ وكانت من أوائل الدراسات وموجودة في مجلة الفنون الشعبية.