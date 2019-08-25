انفوجراف.. الدولة تعلن الحرب على الفقر من الصعيد

قبل ما يقارب الشهر، أطل علينا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معلنًا ارتفاع معدل الفقر العام إلى حدود 32.5%، وتخطى المعدل نفسه الـ 50% بين سكان عدد من محافظات الصعيد في مقدمتها أسيوط، وفي المقابل بدأ الفقر في الإنحسار في عدد آخر من محافظات الجمهورية وتحديدًا الوجه القبلي.



وتزامنًا مع إعلان خريطة الفقر علي مستوي الجمهورية، كانت الحكومة قد انتهت من توزيع استثماراتها علي مختلف محافظات الجمهورية، واضعة في الاعتبار تلك المؤشرات التي تتحدث عن تباين معدلات الفقر بين المحافظات، والتي تركزت بشكل خاص في صعيد مصر.



90 مليار جنيه هو إجمالي الاستثمارات التي رصدتها الحكومة في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي 2019-2020، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وجهت أكثر من ثلث تلك المخصصات لتنمية محافظات الصعيد بقيمة بلغت 31.2 مليار جنيه أي بنسبة 34.6% من جملة الاستثمارات الحكومية، غير أن توزيعها بين محافظات الصعيد اختلف تبعًا لمعدلات الفقر بين سكانها.



فوفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط مؤخرًا بشأن توزيع الاستثمارات الحكومية، استحوذت محافظات الوادي الجديد، أسيوط والبحر الأحمر على النصيب الأكبر من الاستثمارات بين محافظات الصعيد، وهي المحافظات ذاتها التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الفقر بين سكانها تأثرًا بإجراءات الإصلاح الإقتصادي، لذا حرصت الحكومة علي توجيه القدر الأكبر من مخصصاتها لتحسين مستوى معيشة هؤلاء، مع إعطاء أولوية في توزيع الاستثمارات للمحافظات التي سجلت ارتفاعًا في معدلات الفقر مؤخرًا.



في مقدمتهم، تأتي محافظة الوادي الجديد باستثمارات حكومية قدرها 3.8 مليار جنيه، وهي من المحافظات التي سجلت مؤخرًا ارتفاعًا محلوظًا في معدل الفقر من 30.6% في عام 2015 لـ39.6 % خلال عام 2018.



وجاءت في مرتبة لاحقة، أسيوط وهي أعلى محافظات الجمهورية فقرًا واستثمارات علي حد سواء، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية بالمحافظة للعام الحالي 3.75 مليار جنيه، وهو ما يفسره الزيادة المطردة في معدل الفقر بين سكانها إلي 60.4% عام 2018 بعد أن كان 50.7% في عام 2015.



وثالثًا تأتي محافظة البحر الأحمر باستثمارات حكومية قدرها 3.58 مليار جنيه، وهي أحد المحافظات التي تصاعفت بين سكانها معدلات فقر من 15.5% لـ30.1% خلال عامين فقط، يليها محافظة قنا باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه.



بينما تراجع نصيب محافظتي سوهاج والمنيا بين محافظات الصعيد من حيث حجم الاستثمارات الحكومية في خطة العام الحالي نتيجة ما رصدته المؤشرات الإحصائية من تحسنًا في مدى إنتشار الفقر بين السكان، حيث تراجع من 63.8% إلي 60.4% في محافظة سوهاج، كذلك تراجع من 53% لـ 50.2% في المنيا.



وتذيلت القائمة محافظتي الفيوم وبني سويف، باعتبارهما الأقل فقرًا بين محافظات الوجه القبلي، حيث بلغت الاستثمارات حوالي 1.96 مليار جنيه للفيوم، و2.67 مليار جنيه لبني سويف، وهما المحافظتين اللاتي سجلا تراجعًا في معدلات الفقر من 40.7% لـ 25.7% بالأولي، و46.7% لـ 32.7% في الثانية.