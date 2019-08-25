السبت.. محمد محسن يشارك بالمهرجان الصيفى بأوبرا الإسكندرية

يٌحيى المطرب الشاب محمد محسن، فى الثامنة من مساء السبت المقبل الموافق 31 من أغسطس الجارى، حفلًا فنيًا، بدار أوبرا الإسكندرية، استمرارًا لفعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



ويتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات تراث الطرب العربى التى أشتهر بادائها، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها "في قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة وأصيلة يا بنت".



يذكر أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالإسكندرية تستمر حتى الجمعة 6 سبتمبر وتضم 10 حفلات لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء، هم: "فرقة بغدادى بيج باند، مى فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بمصاحبة مؤسسه الموسيقار باسم درويش، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، التونسية غالية بن على، محمد محسن، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته".