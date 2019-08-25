اليوم.. أمسية جديدة من صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى

يقيم بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بمقره ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، فى السابعة مساء اليوم الأحد٬ أمسية جديدة من صالون الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي.



يناقش الصالون هذا الشهر أشهر أعمال الشاعر الراحل الكبير صلاح عبد الصبور، بمناسبة ذكراه الثامنة والثلاثين، يشارك فيه عدد من الشعراء والنقاد منهم محمد سليمان، وشعبان يوسف، والسيد حسن، ويديره الشاعر السماح عبدالله.



يشار إلي أن "عبد الصبور" يُعدّ أحد أهم رواد حركة الشعر الحر العربي، ومن رموز الحداثة العربية٬ كما يعدّ واحدًا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي وفي التنظير للشعر الحر.



تنوعت المصادر التي تأثر بها إبداع صلاح عبد الصبور، من شعر الصعاليك إلى شعر الحكمة العربي٬ مرورًا بسيَر وأفكار بعض أعلام الصوفيين العرب مثل بشر الحافي والحلاج الذي كتب عنه مسرحيته الأشهر "مأساة الحلاج".



كما استفاد الشاعر من منجزات الشعر الرمزي الفرنسي والألماني عند بودلير وريلكه، والشعر الفلسفي الإنجليزي عند جون دون وييتس وكيتس.



ولم يُضِع عبد الصبور فرصة إقامته بالهند مستشارًا ثقافيًا لسفارة بلاده، بل أفاد خلالها من كنوز الفلسفات الهندية، ومن ثقافات الهند المتعددة.