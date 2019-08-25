الليلة.. حوار مفتوح مع أنسي أبو سيف بجمعية نقاد السينما

تعقد جمعية نقاد السينما المصريين٬ في السابعة مساء اليوم الأحد٬ حوار ونقاش مفتوح مع مهندس الديكور والمناظر السينمائية٬ أنسي أبو سيف، ويُدير النقاش الناقد محسن ويفي، وذلك بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد.



قدم "أبو سيف" أول أفلامه وهو "يوميات نائب في الأرياف"، وبعدها توالت أعماله، منها "حب في الزنزانة"، و"حتى لا يطير الدخان"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"الهلفوت".



عمل مع المخرج الكبير الراحل شادي عبدالسلام٬ كمساعد تصميم من الدرجة الرابعة٬ في فيلم "المومياء"٬ وحينها كان مازال طالبًا في المعهد العالي للسينما، والذي تخرج منه عام 1967.



وعن تجربته بالعمل مع "عبدالسلام"، يقول أنسي أبوسيف: "تعلمت منها الكثير، وأعتبرها مرحلة مهمة في مشواري، وأفخر بكوني أحد تلامذة شادي عبد السلام، ولمست ذلك حينما كبرت، وأصبحت أملك خبرة واسعة".