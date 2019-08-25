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تقارير ومتابعات

بعد إصابتها بجلطة.. مطالب برد حق معلمة تم الاعتداء عليها فى الامتحانات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:50 ص
المعلمة المجني عليها
المعلمة المجني عليها
كتبت - ريم محمود
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ناشد عددًا من المعلمين، عبر الجروبات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين للتدخل في أزمة الاعتداء على إحدى المعلمات أثناء مراقبة الامتحانات الخاصة بالدور الثاني فى الثانوية العامة ببورسعيد.

وقال المعلمون، إن سها على من أبناء بورسعيد تم الاعتداء عليها أثناء تأديتها لعملها كملاحظ بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافوا، أنه تم التعدي عليها من أحد الضباط بالقول والفعل نظرًا لوجود إحدى قريباته باللجنة، ويرغب في أن تخالف المعلمة ضميرها ومسئوليتها المهنية، وأمر بوضع الكلابش في يديها وركوبها البوكس ما أدى إلى عدم تحملها لهذا الموقف وإصابتها بجلطة وشلل نصفي.

وتابعوا أن "القضية ليست شخصية ولا فردية لكنها قضية جموع المعلمين في كل أنحاء الوطن وهى قضية رأى عام، فكل موظف في مكانه لا يسمح بالتعدي عليه إذا لم يستجب لمخالفة ضميره المهنى بدعوى أن هناك فرد أمن يأمره بالمخالفة دون وجه حق".

وناشدوا النقيب العام للمعلمين الدكتور خلف الزناتي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعودة حق هذا المعلمة.
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