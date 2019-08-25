اليوم.. افتتاح مهرجان "دراما اللون" بمؤسسة سعد زغلول فى أسيوط

تحت عنوان "دراما اللون"، تنطلق صباح اليوم الأحد٬ فعاليات المهرجان الثقافي الفني السنوي التاسع لمؤسسة سعد زغلول بأسيوط٬ والذي تنظمه مؤسسة سعد زغلول لرعاية الفنون والحرف التراثية٬ بالتعاون مع معهد دراما بلا حدود الدولي، برئاسة الفنان طارق الدسوقي٬ وإخراج فني للفنان محمد جمعة.



ويستضيف المهرجان الفنانة المتألقة حنان شوقي٬ والفنانة الدكتورة دلال مقاري عميد معهد دراما بلا حدود الدولي، ولفيف من الفنانين المبدعين في شتى المجالات.



يتضمن المهرجان معارض للفنون والحرف التراثية، ومعارض تشكيلية٬ ومحاضرات حول (السايكو دراما) والعلاج بالفنون، بالإضافة إلي الأمسيات الشعرية والموسيقية وورش العمل التشكيلية، وعرض مسرحي لفريق التمثيل بالمؤسسة.



يشار إلي أن متحف الفنان التشكيلي سعد زغلول٬ كان قد أسسه الفنان التشكيلي سعد زغلول بمحافظة أسيوط عام 1994، كأول مركز لإحياء تراث فني وحرفة التلي في جمهورية مصر العربية٬ وتم إنشاء المتحف الخاص بأعماله في أسيوط إيمانًا منه بخدمة مجتمعه، وأصبح المتحف مقصد لجميع متذوقي وطلاب الفن بأسيوط.